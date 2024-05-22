هسه|..نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد الكرخ 1و2و3 والرصافة 1و2و3 حاليا على موقع وزارة التربية العراقية استعلم الآن

نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد الكرخ الثانية وزارة التربية العراقية تستعد لإصدار نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 و يتم نشر النتائج على الإنترنت عبر المواقع الرسمية للوزارة مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور وتشمل المحافظات المختصة بالإعلان

(بغداد، الأنبار، المثنى، ميسان، واسط، كركوك، دهوك، ذي قار، بابل، نينوى، ديالى، النجف، القادسية، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، البصرة، وكربلاء)، ويتم التصحيح ورصد الدرجات في وقت قريب ويتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من هذه العمليات.

نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد الكرخ

أعلنت وزارة التربية عن إتاحة رابط إلكتروني مباشر للوصول إلى النتائج الدراسية مما يغني عن الحاجة لزيارة المدارس شخصيًا و للاستفسار عن النتائج يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الانتقال إلى قسم نتائج الامتحانات 2024.

اختيار الصف السادس الابتدائي.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب المعني.

الضغط على زر استعلام لعرض النتائج.

روابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر مواقع عراقية تعليمية أخرى

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال المواقع التعليمية العراقية يمكن اتباع الإرشادات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الخاص بعرض النتائج الدراسية.

إدخال الاسم الكامل للطالب في المكان المخصص لذلك.

النقر على خيار البحث لعرض النتائج.

مراجعة الدرجات المحصلة في كل مادة دراسية والنسبة المئوية المتحققة.

نتيجة الشهادة الابتدائية في الكرخ الاولى دور تمهيدي

طلاب المرحلة الابتدائية في منطقة الكرخ الأولى بالعراق يترقبون بشغف إعلان نتائجهم الدراسية ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية قريبًا نتائج الصف السادس الابتدائي للدور التمهيدي مع الكشف عن النسب المئوية للنجاح وقد قامت الوزارة والهيئات التعليمية المختصة بنشر النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج والتي تتوفر بتنسيق PDF للتحميل.