هســـة تنزيــل نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة موقع نتائجنا pdf كل مدارس المحافظة.. حملها علي جهازك

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها بشكل متكرر خلال هذه الفترة، حيث قامت الجهات المعنية داخل العراق بالإعلان أن اليوم الأربعاء 22 من شهر مايو هو موعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي بمحافظة الرصافة، كما أعلنت أيضا عن طريقة الحصول على هذه النتائج من خلال الموقع الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة من قبل، وقد نوهت الوزارة أيضا على عدم الانسياق وراء الروابط الغير رسمية حتى لا ينخدعوا بها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة، سيتم الإفصاح عنها خلال ساعات قليلة من الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وكافة العمليات الخاصة بالكنترول، كما تم أيضا اعتماد النتيجة من الجهات المختصة، وما هي إلا ساعات قليلة وسيتم نشر النتيجة الخاصة بالصف السادس الإبتدائي محافظة الرصافة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وعلى غرار ذلك ستقوم كل محافظة بالإعلان عن النتائج الخاصة بها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.

رابط نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن لكل طالب وطالبة مقيدين في الصف السادس الابتدائي بمحافظة الرصافة من الحصول على نتائجهم فور الاعلان عنها من الجهات المختصة ونشرها على الموقع الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة، ويتم ذلك عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي: