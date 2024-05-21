هتصرف بدري وكمان بزيادة 2000 جنية عشان العيد “زيادة معاشات تكافل وكرامة يونيو 2024”

انتشرت بعض الأخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة يونيو 2024، فأدى ذلك إلى تساؤل العديد من الأشخاص حول حقيقة هذا الأمر، وذلك بسبب زيادة المعاشات لتكافل وكرامة كل عام في شهر يونيو مع غلق السنة المالية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

زيادة معاشات تكافل وكرامة يونيو 2024

يبحث الجميع عن زيادة معاشات تكافل وكرامة يونيو 2024، ولكن أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه لم يتم صرف أي زيادات في هذا الشهر، والزيادة بنسبة 15 % التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تطبيقها وصرفها لكافة المستفيدين منذ شهر مارس 2024 الماضي ، والهدف من ذلك هو تقليل الأعباء على المواطنين وخاصة بعد زيادة الأسعار وتعويم الجنية.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

وطبقا لما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين بنسبة 25 %، الذي تم صرفه بدءا من شهر أبريل 2023، وأصبحت قيمة المعاشات بعد الزيادة هي:

الشخص الذي يأخذ 500 جنيها بعد الزيادة 25 % يصل دخله الشهري 625 جنية.

كبار السن الذين يصرفون معاش تكافل وكرامة 450 جنية يحصلون على 5 جنية بعد الزيادة.

بعد الزيادة يصبح معاش الأيتام 5 جنية كل شهر بدلا من 350 جنية.

تصبح قيمة معاش ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الزيادة 5 جنية كل شهر بدلا من 450 جنيها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر يونيو

من الموضح أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو القادم بشكل مبكر، نظرًا لمصادفة يوم الراتب بيوم وقفة عرفات وأغلب البنوك سوف تكون إجازة رسمية، لذلك نأمل أن يتم صرفها بشكل مبكر في الشهر القادم.