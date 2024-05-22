هتصرفها قبل العيد بـ 10 أيام .. مرتبات شهر يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة بمناسبة عيد الأضحى

يرغب العديد من الموظفين في التعرف على مرتبات شهر يونيو 2024 بعد الزيادة التي أضيفت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن تقديم موعد صرف المرتبات لهذا الشهر ليبدأ الصرف من 9 يونيو 2024 والموافق يوم السبت وتظل عملية الصرف حتى 13 يونيو 2024 والموافق يوم الإربعاء،فيؤدي ذلك إلى إقبال كافة الموظفين على ماكينات الصرف وحدوث تزاحم شديد بينهم.

مرتبات شهر يونيو 2024 بعد الزيادة

أوضحت وزارة المالية أنه تم تقديم موعد صرف المرتبات لكافة الموظفين في الدولة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حتى يستطيع الجميع شراء احتياجاتهم الأساسية، ولكنهم لم تقوم بالإعلان عن أي زيادة في هذا الشهر، وأشارت أن الحد الأدنى للأجور وصلت إلى 6000 جنيها بعد زيادة الشهر السابق، وتحرص الحكومة دائما لزيادة أجور العاملين بالدولة حتى تساعد كافة المواطنين في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة في الشهور الأخيرة الماضية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يتساءل العديد من العاملين في المصالح الحكومية بالدولة عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024، حيث يبدأ الصرف من 9 يونيو حتى 13 يونيو، والجدول هو: