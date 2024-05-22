متعة الرعب والإثارة… مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الاخيرة بطولة مصطفى خاطر .. موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الاخيرة، منذ بدء عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي على منصة شاهد في 25 أبريل الماضي تصدر العمل قائمة الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويواصل المسلسل تحقيق نجاح باهر، حيث يترقبه ملايين المشاهدين في الوطن العربي الجميع ينتظر بفارغ الصبر الحلقات التاسعة والعاشرة التي ستكون الختامية لهذا الموسم ما يؤكد شعبيته الكبيرة والاهتمام الواسع به من قبل الجمهور.

حقق المسلسل نجاحا لافتا بفضل قصته المشوقة وأداء ممثليه المتميز، مما جعله حديث الساعة على مختلف المنصات الاجتماعية تتناول أحداث البيت بيتي جزءا من الحياة اليومية في إطار درامي مشوق يمزج بين الواقع والخيال بطريقة تجذب المشاهدين وتثير فضولهم لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة هذا النجاح يعكس الجودة العالية للإنتاج والأداء التمثيلي ما يعزز مكانة المسلسل كواحد من أبرز الأعمال الدرامية الحالية.

مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الاخيرة

سيتم عرض الحلقات النهائية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يوم الخميس 23 مايو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا عبر منصة شاهد، ويتألف المسلسل من 10 حلقات.

أُطلقت الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل البيت بيتي 2 الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين، بما في ذلك كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر على منصة شاهد.

تضمنت الحلقات الجديدة من البيت بيتي 2 العديد من الأحداث، بما في ذلك طرد كراكيري (كريم محمود عبد العزيز) وزوجته ميرنا جميل من الفيلا بعد اكتشاف نزاع قضائي مما دفعهم إلى الانتقال للعيش في إحدى بيوت المزرعة بصحبة بينو (مصطفى خاطر).

تدور أحداث البيت بيتي حول قصر مسكون بالأرواح حيث يحاول بينو وكراكيري طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

نجوم مسلسل البيت بيتي 2

يشتمل مسلسل البيت بيتي على مجموعة من نجوم الفن والدراما بما في ذلك النجم كريم محمود عبد العزيز والنجم مصطفى خاطر والنجم سليمان عيد، تدور أحداث المسلسل حول الصراع في العيش بقصر مليء بالأرواح حيث تسعى الشخصيات لتطهير القصر من الأرواح الشريرة والانتقال للعيش في مزرعة قريبة.

حقق مسلسل البيت بيتي نجاحا كبيرا منذ بدء عرضه على منصة شاهد،حيث حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال الأسابيع الماضية يمتاز المسلسل بتنوعه، حيث يمزج بين العناصر الكوميديا والرعب.