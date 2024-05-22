لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

essam.sandy69 تاريخ النشر
لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 الذي ذاد عليه البحث من الطلبة والأسر في هذه اللحظات، بعد أن انتهت الكثير من الإدارات التعليمية العراقية من تصحيح نماذج الاختبارات، التي تصل إلى 58564 نموذج اختبار تم توزيعهم على الطلبة في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، وانتهت الطلبة من أداء الامتحانات في التاسع عشر من نفس الشهر، وبدأت المحافظات العراقية تعلن النتائج على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية.

لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

بحث الملايين من الطلبة والطالبات في الساعات الأخيرة رابط موقع نتائجنا الرسمي لاستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق بعد الإعلان الرسمي النتائج النهائية للعام الدراسي 2024، حيث يمكن للأبناء الطلبة والطالبات الاطلاع على النتائج من خلال التالي:

لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024
نتيجة السادس الابتدائي العراق

بعد الانتهاء من تنزيل النتائج النهائية بصيغة pdf، عليك أن تتصفح كشوفات النتائج، واختيار مدرستك ثم الاطلاع على نتيجتك.

معرفة نتائج السادس الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤

موقع وزارة التربية من أسهل المواقع التي يمكنك من خلالها معرفة النتائج الدراسية، نظراً لسهولة الإجراءات، كل ما عليك فقط هو الدخول على موقع الوزارة، ومن ثم كتابة الكود المرئي واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.
  • التوجه إلى الصفحة الرئيسية.
  • اختيار نتائج السادس الابتدائي.
  • أكتب أسمك.
  • سجل الرَّقْم الامتحاني.
  • الضغط على أيقونة عرض النتائج.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
essam.sandy69

انا م عصام خريج كلية الهندسة جامعة الاسكندرية اعمل مهندس في أحدي الشركات الكبري، واعمل في مجال الصحافة الإلكترونية منذ 7 سنوات ومهتم بمجال التنمية البشرية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“لا داعي للانتظار أكثر” اضغط على الرابط واستعلم نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024!
إنضم لقناتنا على تيليجرام