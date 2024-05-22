لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 الذي ذاد عليه البحث من الطلبة والأسر في هذه اللحظات، بعد أن انتهت الكثير من الإدارات التعليمية العراقية من تصحيح نماذج الاختبارات، التي تصل إلى 58564 نموذج اختبار تم توزيعهم على الطلبة في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، وانتهت الطلبة من أداء الامتحانات في التاسع عشر من نفس الشهر، وبدأت المحافظات العراقية تعلن النتائج على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية.

لينك موقع نتائجنا لمعرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

بحث الملايين من الطلبة والطالبات في الساعات الأخيرة رابط موقع نتائجنا الرسمي لاستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق بعد الإعلان الرسمي النتائج النهائية للعام الدراسي 2024، حيث يمكن للأبناء الطلبة والطالبات الاطلاع على النتائج من خلال التالي:

زيارة موقع نتائجنا الرسمي.

الرسمي. اختيار نتيجة السادس الابتدائي.

اختيار المحافظة.

حدد العام الدراسي ٢٠٢٤.

اختر الدور الأول.

الضغط على تنزيل النتيجة.

بعد الانتهاء من تنزيل النتائج النهائية بصيغة pdf، عليك أن تتصفح كشوفات النتائج، واختيار مدرستك ثم الاطلاع على نتيجتك.

معرفة نتائج السادس الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤

موقع وزارة التربية من أسهل المواقع التي يمكنك من خلالها معرفة النتائج الدراسية، نظراً لسهولة الإجراءات، كل ما عليك فقط هو الدخول على موقع الوزارة، ومن ثم كتابة الكود المرئي واتباع الخطوات التالية: