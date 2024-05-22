رسميًا “الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2024 دور أول” لطلاب تربية رصافة الأولى

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول، قامت وزاره التربية العراقية بالعمل بكل طاقتها، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات هو القيام بإعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي، وهذا الأمر يحظى باهتمام كبير من قبل العديد من أولياء الأمور والطلاب، وقامت الوزارة بالتصريح أنه تم الانتهاء من المراجعة في العديد من المحافظات، كما أنه تم الاقتراب من اعلان النتائج، حيث أن وزارة التربية تبذل الكثير من المجهود في الاهتمام بالطلاب وسير العملية التعليمية، وخلال الساعات الأخيرة ازداد البحث على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي، حيث من المقرر أنها ستظهر ليوم الاربعاء حسب تأكيدات وزاره التربية والتعليم في العراق.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2024 دور أول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف أنه سيتم رفع نتائج الامتحانات من خلال موقع الإلكتروني الرسمي له، وعلى منصة نتائجنا التي تم إنشائها من قبل الوزارة تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، لذلك أتبع الخطوات التالية:-

قم بزياره الموقع الالكتروني لوزارة التربية العراقية، أو منصة نتائجنا من خلال الرابط الرسمي.

سجل الدخول.

ثم اختر من القائمة المحافظة التابع إليها.

قم بإدخال بيانات الطالب بدقة ورقم الجلوس في الحقول المحددة لها.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر نتائج الامتحانات في كل المواد أمامك على الشاشة يمكن طباعتها لاستخدامها عند الحاجه اليها.

واتبع لوزارة التربية والتعليم العراقي فساعات قليله فقط تفصلنا عن إعلان النتائج حيث يتم نشر النتيجة من خلال موقع نتائجنا يوم الاربعاء الموافق 22 من مايو 2024، كما أنه سيتم الاعلان عن النتيجة بصور رسميه من خلال الموقع نفسه.