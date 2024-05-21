بعد تأجيل تاريخ الإيداع .. أحسب كم يوم باقي على معاشات شهر يونيو 2024 + الزيادة الجديدة

مع اقتراب انتهاء شهر مايو لعام 2024 تزايدت عمليات البحث بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين المصريين المستحقين للمعاشات في مصر عام كم يوم باقي عن معاشات شهر يونيو لعام 2024 حيث ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالفعل بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 لجميع المستحقين منها ويمكنكم الاطلاع على جميع تفاصيل ذلك الأمر من خلال متابعة هذا المقال.
كم يوم باقي على معاشات شهر يونيو 2024
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 وقالت انه سوف يتم بدء صرف المعاشات مع بداية شهر يونيو 2024 يوم 2 يونيو ويستمر الصرف لمدة ست ايام حتى يوم 6 يونيو لعام 2024 من خلال جميع ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية.
كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024
قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن رابط يمكن لجميع المستحقين للمعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلاله يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة النقاط التالية:
- ادخل مباشرة عبر الموقع من خلال النقر على هذا الرابط.
- انقر على أيقونة صاحب المعاش.
- حدد أيقونة الخدمات التأمينية.
- انقر على ايقونة الاستعلام عن البيانات الاساسية الخاصة بملف المعاش.
- قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالشخص اللي راغب في الاستعلام.
- انقر على ايقونة الاستعلام.
- انتظر لحظات وسوف تظهر لك جميع المعلومات التي تخص الذي قمت بكتابة الرقم القومي الخاص به.
- يجب أن تكون جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وفي الخانات الخاصة بهم.