“بسرعة ابحث عن اسمك” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

الكثير من المواطنين العراقيين يبحثون حالياً عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي انتظرها الجميع على أحر من الجمر بالتزامن مع تأخرها بشكل مقلق للغاية، حيث انتشرت الشائعات حول توقف صرف دعم الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر بمثابة دخل ثابت للمواطنين الأكثر احتياجاً في العراق، ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت أن تلك الشائعات ليس لها أي أثاث من الصحة، وأن الوزارة تعمل جاهدة لانتهاء عملية الفحص والمراجعة للطلبات المقدمة بكثرة للحصول على الدعم وهذا هو سبب تأخرها، وعما قريباً ستعلن أسماء المقبولين بالوجبة الأخيرة من دعم الرعاية، وسوف نوفر لكم في هذا التقرير أخر التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

جميع المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يمكنهم الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة بكل سهولة من خلال موقع منصة مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، حيث عملت الوزارة على توفير رابط رسمي وشغال لمعرفة المشمولين من البيت دون الحاجة للتوجه لمقر الوزارة، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ما هي الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية؟

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الفئات هي: