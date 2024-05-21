مرعبة .. بعد تنبأها بوفاة رئيس إيران “توقعات ليلى عبداللطيف عن الوطن العربي” مش هتصدق قالت أيه!

تعتبر ليلي عبداللطيف من أشهر علماء الفلك أو العرافات التي اشتهرت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة الماضية ، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين والمهتمين بالتنبؤات عن توقعات ليلى عبداللطيف لهذا العام وللكثير من البلدان العربية ، وتقوم ليلي عبد اللطيف بالتصريح عن توقعاتها خلال استضافتها عبر الكثير من البرامج التلفزيونية عبر اكثر من قناة فضائية في الوطن العربي والشرق الأوسط ، ومن الجدير بالذكر أن توقعات ليلي عبداللطيف قد حدثت بالفعل خلال العام الجاري ، وخلال السطور التالية نكشف أشهر توقعات ليلي عبداللطيف الجديدة.

توقعات ليلى عبداللطيف

خلال استضافة ليلي عبد اللطيف عبر الكثير من البرامج الفضائية في الفترة الأخيرة الماضية توقعت العرافة اللبنانية عن حدث وفاة حاكم لإحدى دول الشرق الأوسط وهو ما أثار تعجب العديد من الجماهير عقب سقوط طائرة رئيس ايران ابراهيم رئيسي ووفاته بعد سقوط الطائرة بعد الحصول على حطام الطائرة هو ووزير خارجيته وعدد من المسؤولين في إيران ، حيث قد تنبأت عبداللطيف بحادث سقوط طائرة ويعتبر هذا الحادث من أشهر الأحداث خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2024.

اخر توقعات ليلي عبد اللطيف 2024

تنبؤات ليلي عبداللطيف بوجود الكثير من الأوبئة والحروب خلال العام الجاري كما تنبأت بنهاية حكم الرئيس السوري بشار الأسد ، كما توقعت وجود حرب عالمية ثالثة خلال عام 2025 ، وتوقعت ليلي عبداللطيف في بداية العام الجاري بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وهو الحدث الذي تحقق بعد شهور قليلة من توقعها ، كما توقعت باحتمال عودة العلاقة بينهما واستمرار الحب بينهما.