مدتها 10 أيام “مبروك عليك ألحق سافر فيهم” عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة الماضية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي حيث تصل عدد أيام اجازة عيد الأضحى في جميع المصالح الحكومية إلى 9 أيام وتعتبر هي الاجازة الأطول خلال العام الميلادي الحالي ، ويريد الكثير من المواطنين التعرف على عدد أيام وبداية اجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للتخطيط للسفر خلال أيام الاجازة والتجمع مع الاهل والاصدقاء والاحباب ، وأشارت هيئة الأبحاث الفلكية أن شهر ذي الحجة يبدأ يوم السادس من شهر يونيو 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية اجازة عيد الاضحى المبارك.
عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي
يترقب جميع المواطنين والموظفين بجميع الهيئات والوزارات المختلفة موعد بداية أطول إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال العام الميلادي الحالي ، وهي اجازة عيد الاضحى المبارك والتي تمتد لتصل 9 أيام متتالية حيث يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وتوافق وقفة عرفات التاسع من شهر ذي الحجة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024.
جدول اجازات عيد الأضحى المبارك 2024
بعد إعلان المعهد القومي للبحوث عن موعد عيد الأضحى المبارك إليكم جدول اجازات عيد الأضحى المبارك بالتواريخ وهو كالتالي.
- يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 إجازة رسمية أسبوعية.
- يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى المبارك.
- يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
- يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ثاني ايام عيد الاضحى المبارك.
- يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ثالث ايام عيد الاضحى المبارك.
- يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024 رابع ايام عيد الاضحى المبارك.
- يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 خامس ايام عيد الاضحى المبارك.