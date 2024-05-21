مدتها 10 أيام “مبروك عليك ألحق سافر فيهم” عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة الماضية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي حيث تصل عدد أيام اجازة عيد الأضحى في جميع المصالح الحكومية إلى 9 أيام وتعتبر هي الاجازة الأطول خلال العام الميلادي الحالي ، ويريد الكثير من المواطنين التعرف على عدد أيام وبداية اجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للتخطيط للسفر خلال أيام الاجازة والتجمع مع الاهل والاصدقاء والاحباب ، وأشارت هيئة الأبحاث الفلكية أن شهر ذي الحجة يبدأ يوم السادس من شهر يونيو 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية اجازة عيد الاضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

يترقب جميع المواطنين والموظفين بجميع الهيئات والوزارات المختلفة موعد بداية أطول إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال العام الميلادي الحالي ، وهي اجازة عيد الاضحى المبارك والتي تمتد لتصل 9 أيام متتالية حيث يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وتوافق وقفة عرفات التاسع من شهر ذي الحجة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024.

جدول اجازات عيد الأضحى المبارك 2024

بعد إعلان المعهد القومي للبحوث عن موعد عيد الأضحى المبارك إليكم جدول اجازات عيد الأضحى المبارك بالتواريخ وهو كالتالي.