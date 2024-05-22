نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول (الرصافة + البصرة + كركوك+ بغداد”.. داونلـود نتيجتك توا

يشهد العراق ترقبًا كبيرًا لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى للدور الأول لعام 2024. أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن قلقهم لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني، وقد حددت مديرية التربية موعد صدور النتائج عبر موقعها الرسمي وموقع “نتائجنا”، ليكون يوم الأربعاء 22 مايو 2024 في الساعة العاشرة صباحًا. يمكن للطلاب الحصول على النتائج باستخدام الاسم والرقم الامتحاني أو بالاسم فقط باتباع الخطوات الموجودة على الموقعين.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي لعام 2024 للدور الأول، مما أثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور. حددت الوزارة مواعيد الامتحانات من 12 مايو إلى 19 مايو. للاستعلام عن النتائج عبر مواقع “نتائجنا” و”ملزمتي” والموقع الرسمي للوزارة، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. التوجه إلى أيقونة نتائج الاختبارات. النقر على الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج. اختيار المرحلة التعليمية (الصف السادس الابتدائي) وتحديد الفصل الدراسي (الدور الأول). إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس بدقة. تحديد المحافظة من القائمة المتاحة. الضغط على زر “بحث” أو “استعلام” لعرض النتيجة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الأول في جميع محافظات العراق بسهولة.

الاعتراض علي نتائج السادس

إذا لم يكن الطالب راضيًا عن نتيجته، يمكنه تقديم تظلم إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. الخطوات هي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “الاعتراض على نتائج الصف السادس الابتدائي”.

تعبئة استمارة الاعتراض.

إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

تحديد المواد الدراسية التي يريد الاعتراض عليها.

دفع رسوم الخدمة.

الضغط على “إرسال الطلب”.

نتائج السادس الابتدائي كل المحافظات

لازالت عمليات التصحيح مستمرة لكافة مواد التعليم لهذا الصف الدراسي الصف السادس الابتدائي الدور الاول، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم من خلال تنزيل الملف فقط علي جهاز الهاتف المحمول، والبحث عن الاسم، وهذا الجدول يكشف كافة التفاصيل: