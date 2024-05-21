من هنا استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تتضاعف عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن اقتراب الإعلان عن النتيجة رسمياً لجميع المحافظات، حيث مازالت أعمال التصحيح وتدقيق الأوراق قائمة حتى تلك اللحظة، وبمجرد الانتهاء منها تعلن النتيجة أمام الجميع، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ليكون من السهل على الطلاب معرفة النتيجة دون الحاجة للتوجه للمعاهد الأزهرية، وخلال هذا المقال سوف نتابع أخر التطورات بخصوص هذا الأمر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري من اختباراتهم في 21 مايو 2024، وبدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الفور حتى تعلن النتيجة في أسرع وقت ممكن أمام الطلاب، وأكد قطاع الأزهر الشريف أن النتيجة ستكون معلنة أمام الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعتبر نتائج السادس الابتدائي من النتائج المهمة جداً بالنسبة للطلاب، والتي تؤهل الطلاب للدخول للمرحلة الإعدادية، ولذلك هي من النتائج التي تشغل الآراء ويترقبها الجميع وسط حالة من القلق والتوتر الشديد.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

يمكن لكل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية استخراج نتيجة الترم الثاني من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وهذا بعد الإعلان عن النتيجة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ويتم استخراج النتيجة بالخطوات التي تتمثل في التالي: