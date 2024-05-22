“تطبيق الزيادة هذا الشهر” موعد رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن وقيمة الزيادة لشهر آيار

سيكون موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن لهذا الشهر في نهاية كل شهر، وموعد رواتب الموظفين في الأردن يوم 25 مايو 2024، بينما سيكون موعد صرف رواتب المتقاعدين يوم 20 من كل شهر ميلادي، هذه المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية لجميع الموظفين، ومع اقتراب موعد صرف الرواتب في الأردن يتساءل الكثيرون عن موعد صرف الرواتب والزيادات التي صرحت عماه الحكومة الأردنية، والتي نبين تفاصيل هذه الأمور في الأسطر التالية.

رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن

في الأردن، عادة ما تُصرف رواتب التقاعد بعد اليوم العشرين من كل شهر ميلادي، إذا كان هذا اليوم في عطلة رسمية، يتم تأخير صرف الرواتب ليوم واحد أو تقديمه بيوم واحد حسب الظروف، كما يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن رواتب المتقاعدين عن طريق زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد وإدخال بيانات المتقاعد، ومن الجدير بالذكر أن متوسط الأجور في الأردن تكون على النحو التالي:

الأجور في قطاع الخدمات المالية والبنكية: تقدر بحوالي 34,912 دينار أردني سنوياً.

يصل متوسط الرواتب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة في الأردن إلى حوالي 23,345 دينار سنوياً.

يرتفع راتب المهندسين والتقنيين إلى حوالي 23,913 دينار أردني سنوياً.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات عبر موقعها الرسمي أنها وافقت على زيادة رواتب المتقاعدين، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ستصرف مع راتب شهر مايو الحالي، وأوضحت أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من زيادة التضخم السنوية المقررة قانونًا، وقد تم تحديد مقدار هذه الزيادة بواقع 4.80 دينار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأكدت المؤسسة أن هذه الزيادة ستكون مستحقة بدءًا من هذا الشهر.