عاجل| ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2024 وتفعيل رابط النتيجة مبروووك النجاح

عاجل ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2024 وتفعيل رابط النتيجة التي ينتظرها قطاع كبير من الطلبة والطالبات والأسر العراقية، بعدما بدأت وزارة التربية العراقية تعلن نتائج أول محافظة عراقية ألا وهي “الرصافة الأولي”، التي كشفت عن الانتهاء من مراجعة وتصحيح ورصد درجات الصف السادس الابتدائي أمس، واعلنت عن رفع النتيجة النهائية اليوم الساعة العاشرة على عدة منصات إلكترونية أبرزها موقع نتائجنا الرسمي وموقع وزارة تربية العراق، فضلاً عن تداول بعض المنصات الأخري التي أعلنت رفع النتائج عليها مثل قنوات التليجرام الخاصة بكل منصة، لذلك في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نوضح لكم آلية الاطّلاع على النتائج من خلال عدة طرق.

ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2024

بين انتظار الكثيرون داخل المدن والمحافظات تعلن محافظة الرصافة الأولي ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق الساعة 10 اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، فيمَا أكدت وزارة التربية العراقية على رفع كشوفات النتائج النهائية لطلبة السادس الابتدائي على المنصات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠٢٤ العراق

اشتغلت وزارة التربية العراقية على تصحيح نتائج الصف السادس الابتدائي مباشرة بعد الإنتهاء من الإختبارات النهاية في التاسع عشر من شهر مايو ٢٠٢٤، وبلغت الإدارات التعليمية على رفع “نتيجة كل محافظة” تنتهي من رصد الدرجات، وبالفعل كانت أول محافظة تنتهي من رصد الدرجات هي الرصافة الأولي، ويمكن لكافة الطلبة والطالبات الاطلاع على النتائج من خلال التالي: