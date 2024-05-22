“وزارة الإسكان interieur.gov.dz”.. رابط التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 في الجزائر

تقدم وزارة الإسكان والتعمير بالجزائر التسجيل في السكن الترقوي للمواطنين بالدولة على نظام تقسيط شهريا، حيث تقدم حكومة الجزائر برامج الدعم السكنية للمواطنين المستحقين وذلك بهدف مساعدة المواطنين محدودي الدخل كما أعلنت وزارة الإسكان أن سيتم تسليم الوحدات السكنية التي تم حجزها، وفي هذا السياق نترك لكم رابط التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 في الجزائر تابعونا.

رابط التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 في الجزائر

يعتبر برنامج السكن الترقوي دعم جديد من أشكال السكن المدعم من قبل الحكومة الجزائرية ويتم تسديد ثمن الوحدة السكنية على شكل أقساط متساوية تناسب الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وذلك بهدف تخفيف الأعباء المادة على المواطنين في ظل غلاء المعيشة، وتتمثل خطوات التسجيل في السكن الترقوي فيما يلي:

في بادئة الأمر يجب الذهاب الي موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

قم بتسجيل الدخول وإدخال رقم التعريف الوطني.

ثم اضغط على كلمة تأكيد، واختار الولاية التي ترغب السكن فيها وحدد الوحدة السكنية.

حدد قطاع وزارة الداخلية التي تقيم بها.

النقر على برنامج السكن الترقوي المدعم.

إرفاق المستندات المطلوبة على الموقع.

وفي الاخر قم بالضغط على زر تسجيل وسيتم مراجعة البيانات والمستندات و سيخبرك في حالة القبول.

المستندات اللازمة للتسجيل في السكن الترقوي

أوضحت الجهات المختصة بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية يشترط على المتقدم لبرنامج سكن الترقوي تقديم بعض المستندات الموثقة من الجهات المختصة وهي تشمل الآتي: