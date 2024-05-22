DIRECT LINK|..نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى موصل موقع نتائجناMALAZEMNA بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى موصل يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة نينوى العراقية بشغف إلى الإعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2024 والذي من المقرر أن يقوم به الأستاذ خالد عبد العزيز المسلط مدير عام التربية بالمحافظة و سيتم تقديم هذه النتائج إلى محافظ نينوى للمصادقة عليها ومن ثم الإعلان الرسمي للطلاب حيث تحظى هذه اللحظة بأهمية كبرى نظرًا لكون نينوى واحدة من أكثر المحافظات العراقية من حيث عدد طلاب الصف السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى موصل

في خطوة لمتابعة العملية التعليمية عن قام الأستاذ خالد عبد العزيز المسلط مدير عام التربية في نينوى بزيارة يوم الخميس لمراقبة سير الاختبارات الختامية لطلاب الصف السادس الابتدائي و خلال جولته في الجانب الأيسر من الموصل تحقق من النظام والتنظيم داخل مراكز الاختبار وأشرف شخصيًا على إجراءات فتح الأظرف الامتحانية وتوزيع الأسئلة على الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك أكدت المديرية استمرارية عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الاختبارات في مراكز التقييم لكل المواد المطلوبة لهذه المرحلة التعليمية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي نينوي 2024

صرح ممثل المديرية العامة للتعليم في محافظة نينوى بأنه عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق ستتوفر نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 لكل الطلاب وأولياء أمورهم وتنشر هذه النتائج على الفور على الموقع الإلكتروني نتائجنا بمجرد حصولها على موافقة المحافظ ستكون النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وأيضًا ستتاح النتائج بالاسم عبر ملفات PDF التي سيتم رفعها على الرابط المذكور.