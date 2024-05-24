هسه ✅|.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 المثنى الدور الأول بالرقم الامتحاني results.malazemna

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 المثنى أفادت الإدارة التعليمية لمنطقة المثنى في العراق بإتاحة نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول متوفرة عبر ملف PDF يمكن تحميله مباشرة من جوجل درايف و سيتم الإعلان عن هذه النتائج لعام 2024 الدور الأول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، كما أشارت وزارة التربية إلى أن نتائج الامتحانات لجميع الإدارات التعليمية في المحافظات ستعلن فور انتهاء التدقيق والمراجعة مؤكدةً أن عملية التصحيح وتنظيم الدرجات لطلاب الدور الأول قد اكتملت مع ضمان حصول كل طالب على نتيجته.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024

للحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الاول لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

البدء بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية.

البحث عن خيار النتائج واختيار الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس في الحقول المخصصة لذلك.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة، والذي يتغير بشكل دوري لضمان الأمان.

الضغط على زر الإستعلام لعرض النتائج فورًا.

من المهم التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

نتيجة السادس الابتدائي المثنى 2024 الدور الأول

أفادت وزارة التربية بأنها ستعلن قريبًا عن مواعيد النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي للدور الأول وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لمديريات التربية في الكرخ الثانية و سوف يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على النتائج باستخدام رقم جلوس الطالب مما يسهل العملية ويغني عن زيارة المدارس.

كما صرحت الوزارة بأن نتائج الامتحانات لن تعلن مركزيًا بل ستتولى كل محافظة إعلان نتائجها عقب اكتمال عملية التصحيح وللحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في الكرخ الثانية يمكن الرجوع إلى الرابط المخصص لذلك في صيغة PDF.