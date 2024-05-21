“مبارك النتيجة” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر نتائجنا

قريبا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق، فقد انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي من امتحانات الدور الأول في نهاية العام الدراسي 2024 بسهولة، حيث لم يواجهوا أي مشاكل في الامتحانات، بعدها بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات العراق مباشرة في تصحيح أوراق الامتحانات، ومن ثم سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، تابعونا لمعرفة موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

مرحلة الصف السادس الابتدائي من بين أهم المراحل الدراسية في العراق، ومن المتوقع أن تعلن النتائج قريبًا والتي ستحدد مستقبل الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها تقترب من الانتهاء من إعداد نتائج الصف السادس الابتدائي، وحثت الطلاب على الاطلاع على النتيجة عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وتكدس الناس هناك، وذلك لتجنب إهدار الوقت والجهد، كما ان الوزارة تتيح النتائج على موقعها الرسمي، أو موقع نتائجنا، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال كلا الموقعين بالرقم الإمتحاني للطالب أو الطالبة.

الاستعلام عن نتائج السادس عبر موقع نتائجنا

في حال واجهت أي مشاكل تقنية عند استخدام موقع وزارة التربية العراقية، يمكنك الاستعانة بموقع “نتائجنا” للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، يعتبر هذا الموقع موثوقًا وسريعًا للاستعلام عن النتائج، ويمكنك زيارته من خلال الرابط الرسمي لموقع نتائجنا، ومن ثم الدخول مباشرة على محافظة الطالب والضغط على تنزيل النتيجة، افتح الملف واستعلم عن النتيجة بالرقم الإمتحاني.