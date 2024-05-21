حجز 4000 دولار فوري عبر مصرف ليبيا لجميع المواطنين 2024 الشروط المطلوبة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إمكانية حجز العملات الأجنبية عبر موقعه الرسمي لتصل إلى 4000 دولار أمريكي، فضلاً عن أن ذلك يُتاح لجميع المواطن الليبي الراغب في الحصول على عملة أجنبية لأغراض شخصية، وفقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

كيفية حجز الـ 4000 دولار أمريكي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بحجز الـ 4000 دولار أمريكي عبر مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي.

ثم عليك الدخول إلى منصة حجز العملات الأجنبية.

بعد ذلك سيُتاح لك تحديد الكمية التي ترغب في حجزها.

ليتم عند ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم للحصول على العملات الأجنبية.

التأكد من المعلومات التي تمت كتابتها لإتمام عملية الحجز.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”، لإتمام عملية الحجز.

شروط حجز العملات في ليبيا

وعن الشروط التي يجب أن تتوفر في كافة الراغبين بحجز العملات الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي بما تصل قيمتها لـ 4000 دولار، كما يلي:-