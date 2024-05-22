وزارة الدفاع في الجزائر توفر استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر عن بدء التسجيل في صفوف الدرك الوطني، حيث يسجل الدرك الوطني شكل أساسيا من الجيش الوطني الشعبي، ويحافظ على الأمن والنظام والاستقرار داخل الدولة وانشئ عام ١٩٦٢ لتحقيق الأمن العمومي، وتنفيذ القوانين والأنظمة، لذلك دعونا في هذا التقرير نترك لكم رابط استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر تابعونا.

استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر

أطلقت وزارة الدفاع إمكانية التسجيل في صفوف الدرك الوطني بشكل إلكترونيا من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي موقع وزارة الدفاع الجزائرية.

قم بتعبئة استمارة التسجيل وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على زر التسجيل.

بذلك يتم طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها.

وفى الاخر اذا تم قبول الطلب يتم إضافة الاستمارة في الملف الخاص بالترشيح.

شروط التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر والشروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المترشح جزائري الجنسية.

يلزم أن يكون المتقدم يتمتع باللياقة البدنية.

لا يقل طول المتقدم عن 170 متر للذكور، والإناث لا يقل عن 160 متر.

يشترط النجاح في مسابقة الانتقاء.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام وذلك عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريا أو حاصل على السنة الثانوي متمة.

مدة التكوين عامين للعام الأول، يكون العام الأول تكوين عسكري قاعدي مشترك، أما العام الثاني يكون تخصصي على مستوى ضباط الدرك الوطني.

تكوين ملف التقديم في الدرك الوطني

كشفت وزارة الدفاع الجزائري عن ملف التقديم في الدرك الوطني وهو يتكون من: