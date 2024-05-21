“الان” نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 عموم محافظات العراق

ساعات قليلة على صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بعض محافظات دولة العراق، على أن يُراعي بأن النتيجة ستظهر تباعًا محافظة تلوا الأخرى، لكي يحق لجميع الطلبة والطالبات معرفة النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، تجهزت بكامل استعدادتها لإطلاق كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي، مع مراجعة دقيقة وحادة للدرجات الخاصة بكل طالب.

كيف أحصل على نتائج السادس الابتدائي

بكل سهولة يمكنك الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي “من هنا“، ومن ثم يرجى اتباع الخطوات المعنية بطلب استخراج كشوفات نتيجة الصف السادس الابتدائي في دولة العراق، هذا وأن نتائج هذه المرحلة جاءت نسبة النجاح فيها أعلى بقليل من العام الماضي، نظرًا لسهولة الأسئلة التي تم رصدها من قبل اللجان المختصة التابعة لوزارة التربية، بحيث يتمكن الطلبة من تأديتها.

نتائج السادس الابتدائي دور أول

تظهر نتائج السادس الابتدائي دور أول غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حتى سيتم رفع الكشوفات التي تشمل جميع النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التي يمكنك الدخول عليه “من هنا“، أو إمكانية الإستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية “من هنا“، كلا هاتين الموقعين ستتمكن من اتباع الخطوات التي تمت بداخلهمها لكي تطلع على جميع كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي في دولة العراق.