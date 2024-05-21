إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع البوابة الرسمية للتعليم الأساسي

بدأت عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت للتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، والتي تعد واحدة من أبرز النتائج التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب وكذلك أولياء الأمور، وذلك بعدما بدأت امتحانات الطلاب خلال الفترة الأخيرة، لذا نستعرض من خلال هذه السطور موعد اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي وما هي طريقة الاستعلام عن النتيجة للحصول عليها.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي

يمكن لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات للترم الثاني بسهولة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التفصيلية التالية:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت والدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

بعد الوصول إلى الموقع، ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية الموجود على الصفحة الرئيسية للموقع.

ضمن الخدمات الإلكترونية، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة. ابحث عن الخدمة المتعلقة بـ نتائج نهاية العام واضغط عليها للوصول إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد إدخال رقم الجلوس، انقر على زر الاستعلام الموجود أسفل الحقل أو بجانبه.

على الفور سوف يتم فتح لك نافذة جديدة تحتوي على نتيجة الطالب والدرجات التفصيلية لكل مادة. يمكنك الآن مراجعة النتائج والتأكد منها.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي

من المقرر أن تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال الأسبوع القادم من شهر مايو الجاري أو في مطلع شهر يونيو المقبل، هذا الموعد قد تم الكشف عنه من قبل مصادر مطلعة في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مما يعني أن الطلاب وأولياء الأمور يجب أن يكونوا مستعدين لمتابعة الموقع الإلكتروني للبوابة الأساسية خلال هذه الفترة لمعرفة النتائج فور ظهورها، وذلك بعدما يتم انتهاء جميع أعمال تصحيح الامتحانات ورصدها من جانب اللجان المختصة.