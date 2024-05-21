عاجل بعد ساعات.. ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بغداد 2024 لينك استخراج النتيجة

أعلنت مديرية التربية في بغداد عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول غدًا الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في مختلف مدائنها، بالإضافة إلى أن وزارة التربية دعت جميع المديريات بمراجعة نهائية لجميع درجات الطلبة والطالبات في هذه المرحلة، بحيث يتمكنوا من استخراج النتيجة عبر المواقع الرسمية المؤهلة للإعلان عنها غدًا الأربعاء، ويمكنك معرفة ظهور النتائج تدريجيًا بمتابعتنا.

ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

تظهر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في مختلف محافظات دولة العراق، وأولها بغداد غدًا الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات حينها من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن النتائج سيتم رفعها على هيئة ملفات عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.

عرض نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول

يمكنك القيام بإستخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول عبر مواقع الرسمية التي أطلقتها وزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات الأتيه:-