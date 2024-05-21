إعلان هام: التنظيم والإدارة توضح حقيقة عدم توفير اعتمادات مالية لمسابقة وظائف الأوقاف لعام 2024

أوضح جهاز التنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الشائعات المثارة حول عدم توفير اعتمادات مالية لمسابقة وظائف وزارة الأوقاف لعام 2024، وكذلك عدم توفير درجات وظيفية الأئمة المعينين خلال المسابقات الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، وبحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ووزير الأوقاف.

مسابقة وظائف الأوقاف 2024

وخلال الاجتماع أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد بشأن عدم وجود درجات وظيفية أو اعتمادات مالية لمسابقات 3 آلاف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، حيث تم الانتهاء من توفيرهم وإدراج المخصصات المالية بالموازنة العامة، بمجرد موافقة فخامة رئيس الجمهورية على توفير الاحتياجات المذكورة للوزارة.

كما أكد أن وزارة الأوقاف لم تتدخل مطلقاً فى المسابقات فى أى مرحلة، منذ إعلان الجهاز عن المسابقة مروراً بالامتحانات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشفوية، ثم يقوم الجهاز بتسليم النتيجة للوزارة لإعمال شئونها، وهذه المنظومة والتي تعتمد على الكفاءة لم تكن موجودة في نظام المسابقات الوظيفية من قبل.

شائعة عدم توافر درجات وظيفية لأئمة الأوقاف

وخلال الاجتماع أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد بشأن عدم وجود درجات وظيفية أو اعتمادات مالية لمسابقات 3 آلاف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، حيث تم الانتهاء من توفيرهم وإدراج المخصصات المالية بالموازنة العامة، بمجرد موافقة رئيس الجمهورية على توفير الاحتياجات المذكورة للوزارة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، مراحل مسابقات شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام 2022 وشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام 2023، وشغل وظائف بوزارة الأوقاف ودور الجهاز فيها، والذى يتلخص فى قيام الجهاز بالإعلان عن المسابقة وفقًا للشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، وحتى استلام الناجحين في الاختبارات للوظائف المتقدمين لها.