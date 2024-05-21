الان ظهرت…نتائج الرصافه الثانيه للصف السادس الابتدائي 2024 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي لمديرية التربية في الرصافة الثانية لعام 2024 ستكون متوفرة عبر المواقع الإلكترونية “نتائجنا”و ستقوم وزارة التربية العراقية برفع ملفات النتائج على موقعها الإلكتروني، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم، خلال الساعات القليلة القادمة،وبالإضافة إلى ذلك، قد يوفر موقع “نتائجنا” الإلكتروني روابط لنتائج الطلاب في مختلف مديريات التربية عبر جميع المحافظات العراقية، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الأولى بكل سهولة ويسر.

نتائج الرصافه الأولى للصف السادس الابتدائي 2024:

تضم مديرية تربية الرصافة الأولى عددا كبيرا من الطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج امتحان السادس الابتدائي الدور الأول،و تم الانتهاء من تصحيح عدد كبير من الأوراق الامتحانية في مديرية التربية، وجاري الانتهاء من تجميع ومراجعة درجات الامتحانات في جميع محافظات العراق، وسيتم نشرها على المواقع الإلكترونية فور الانتهاء منها، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار خيار “نتيجة السادس الابتدائي”.

تحديد مديرية التربية المعنية.

إدخال اسم المدرسة والحصول على الكشف بصيغة PDF.

مراجعة الاسم، الرقم الامتحاني، ودرجات جميع المواد.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول:

وفقًا لإعلان وزارة التربية العراقية، سيتم نشر نتائج امتحان السادس الابتدائي للعام 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأكدت الوزارة أنها اعتمدت درجات الطلاب في بعض مديريات التربية، وسيتم نشر كشوف الملفات الامتحانية لجميع المحافظات العراقية على المواقع الإلكترونية بشكل رسمي، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية، أو الموقع الإلكتروني “نتائجنا” أو “ناجح”. حيث سيتمكنون من البحث عن نتائجهم باستخدام اسمهم والرقم الامتحاني.