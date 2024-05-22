“استعلم برابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

تعلن مديرية التعليم نتيجة الصف الخامس الابتدائي لهذا العام الدراسي بعد الانتهاء من الامتحانات منذ عدة أيام، ومن هنا بدأت عملية البحث تكثر حول متى موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي، ورابط الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب الي المدرسة، وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير ابقوا معنا.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الصف الخامس الابتدائي وأداء الطلاب الامتحانات في جميع المحافظات، بدأت عملية البحث تتزايد عن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس وخطوات الاستعلام عنها وقد أكد وزير التعليم ان سيتم اعتماد النتيجة فور اعتمادها مباشرة عبر بوابة التعليم الأساسي، لذلك يمكنك الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا.

ثم قم باختيار مراحل النقل والصف والعام الدراسي.

يليه اختيار الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.

قم بإدخال الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس في الخانات المخصصة له.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على زر الاستعلام.

دليل ألوان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

تشير ألوان النتيجة كما يلي: