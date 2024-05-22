استعلم باسمك pdf .. موقع استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عبر mlazemna.com ووزارة التربية العراقية

موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 من أكثر الموضوعات التي يزداد البحث عنها في جميع المحافظات العراقية، حيث يشغل هذا الموضوع ذهن الطلاب وأولياء أمورهم منذ أن تم الانتهاء الرسمي من أداء هذه الامتحانات، ويترقب الطلاب موعد الإعلان الرسمي عن النتائج للاطمئنان على مستقبلهم وعلى أدائهم في الامتحانات، وهذه المرحلة من أهم مراحل التعليم بالعراق حيث يبذل الطلاب أقصى جهدهم للنجاح بتفوق و يمرون بالكثير من الضغط النفسي والعصبي، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة ولكن سيتم ذلك خلال وقت قريب عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها، وفي السطور التالية نوضح لكم آخر الأخبار عن هذا الموضوع.

موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوضيح طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 لجميع المحافظات، وذلك عن طريق الرابط الرسمي الخاص بموقعها واتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثم حدد أيقونة نتائج الامتحانات.

قم باختيار الصف السادس من القائمة.

ثم سجل الرقم الامتحاني للطالب واسمه في الأماكن الصحيحة.

وحدد المحافظة.

بعد ذلك اضغط على زر الإستعلام ستظهر النتيجة على الفور.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول عبر موقع نتائجنا.

بإمكان جميع الطلاب استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بكل سهولة ويسر عن طريق منصة رسمية أخرى توفرها وزارة التربية والتعليم العراقية، وهي منصة نتائجنا وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات: