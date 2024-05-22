اضبط فورا تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 لمتابعة أروع مسلسلات الكرتون الشهيرة على مدار اليوم

يرغب العديد من الآباء والأمهات في تنزيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 لأنها تقدم محتوى ترفيهي وممتع، ولهذا أصبحت القناة من أبرز قنوات الأطفال المتخصصة التي نالت شهرة واسعة خلال وقت قصير، وقد نجحت القناة في عرض العديد من البرامج من أبرزها قناة توم وجيري الذي نالت شعبية كبيرة ليس فقط بين الأطفال ولكن أيضًا بين الكبار، وفي هذا الصدد سوف نوضح كيفية تنزيل ترددها إلى جانب ذكر أبرز تردداتها.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024

يمكن تنزيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 من خلال إدخال البيانات التالية على القمر الصناعي نايل سات:

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12225/12226/11277.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

وأما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، ويكون ترددها على النحو التالي:

التردد: 11747.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر أن قناة كرتون نتورك تعد من القنوات المحببة لدى الكثيرين حيث تعرض العديد من الأفلام الكرتونية المشهورة مثل توم وجيري ومستر، ويسهل تنزيلها عبر أجهزة التلفاز، وعلاوة على ذلك تترجم جميع أفلام الكرتون باللغة العربية، ولهذا تكون الخيار الأفضل لمحبي الأطفال.

خطوات ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024

يمكن ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

اضغط على الاعدادات من خلال القائمة الموجودة داخل الريموت كنترول.

انقر على خيار “بحث تلقائي” للبحث عن قنوات جديدة.

حدد بعد ذلك القمر الصناعي النايل سات أو عرب سات كقمر صناعي للبحث عن القنوات.

ابدأ عملية البحث وانتظر حتى اكتمالها.

وبمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قائمة بالقنوات التي تم اكتشافها.

ابحث عن قناة كرتون نتورك وحددها.

قم بعد ذلك بحفظ التغييرات التي قمت بها وأغلق قائمة الإعدادات.

بهذه الطريقة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة كرتون نتورك على تلفازك بكل سهولة.