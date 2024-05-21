“توضيح هام” هل مسموح دخول مكة الآن للسعوديين وزارة الحج والعمرة تجيب عن التساؤل

هل مسموح دخول مكة الآن للسعوديين، حيث يتساءل الكثيرون مع اقتراب موسم الحج، وتستعد المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج والجميع، بما في ذلك فرض قيود صارمة على دخول مكة المكرمة، يجب على المواطنين والمقيمين الحصول على تصاريح خاصة قبل دخول المدينة، تتزايد الاستفسارات حول إمكانية دخول مكة المكرمة في هذا الوقت من العام، خاصة بالنسبة للوافدين والمقيمين في السعودية.

هل مسموح دخول مكة الآن للسعوديين؟

بدأت قوات الأمن الخاصة لطرق المملكة العربية السعودية تنفيذ التعليمات المعدة لموسم الحج منذ السبت 4 مايو، حيث تم الإشارة إلى أنه لا يجوز لأي شخص من الوافدين دخول المدينة المنورة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وأكدت قوات الأمن عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن المقيمين وسياراتهم ممنوعون أيضاً من دخول مكة المكرمة دون الحصول على تصريح دخول من الجهات المختصة.

وبناءً على ذلك، بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول إلى مكة المكرمة عبر الإنترنت عن طريق موقع بوابة أبشر وبوابة مقيم الرسمية، يمكن للمقيمين العاملين في المملكة خلال موسم الحج الآن تقديم طلباتهم عبر هذا النظام دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات شخصياً.

تصريح دخول مكة للمقيمين

يمكنك الحصول على تصريح دخول مكة للمقيمين كما بينت أبشر، تبدأ الخطوات الخاصة بالحصول على التصريح كالتالي: