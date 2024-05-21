شوف اسمك فكشوفات وزارة العمل؟ .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جميع المحافظات 2024 منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جميع المحافظات 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون بالعراق، حيث سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن المستفيدين بدعم هذه الوجبة ويعد هذا البرنامج من أهم برامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، التي تقوم بتوفيره للفئات الفقيرة لتساعدهم في الحصول على حياة كريمة ولحل مشاكلهم الاقتصادية الناتجة عن موجات الغلاء التي يعاني منها العالم أجمع، وفي السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جميع المحافظات 2024

يستطيع جميع المواطنين بالعراق البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جميع المحافظات 2024 بكل سهولة وخلال لحظات، وذلك عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال منصة مظلتي الرسمية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

أو قم بزيارة منصة مظلتي.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التابع لها صاحب الطلب.

سجل اسمه وجميع البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.

بعد الانتهاء اضغط على زر بحث.

انتظر ثواني حتى تظهر كشوف الأسماء.

قم بالضغط على زر تحميل.

بعدها افتح الملف وابحث بداخله عن الاسم.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

تستقبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملايين الطلبات للحصول على دعم هذا البرنامج، ويتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جميع المحافظات 2024 طبقًا لتوافر مجموعة من الشروط الأساسية التي حددتها الوزارة لاستحقاق الدعم المالي المقدم من هذا البرنامج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: