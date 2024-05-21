الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الثاني 2024 بمحافظة بورسعيد استعلم عنها برقم الجلوس فقط

الآن تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024، حيث أعلنت المحافظة ظهور النتيجة غدا الاربعاء الموافق 22 مايو 2024 بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات اليوم الثلاثاء، وبذلك تكون محافظة بورسعيد أول محافظة في جمهورية مصر العربية تعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية، ويترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان ومعرفة المجموع الحاصلين عليه والذي سيؤهلهم للدخول للمدارس الثانوية المختلفة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد 2024.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الثاني 2024

من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد خلال الساعات المقبلة، وهذا بعد انتهاء ماراثون امتحانات الإعدادية اليوم، فقد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه من المقرر اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 ببورسعيد غدا الاربعاء 22 مايو 2024 من قبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وأكدت المحافظة أن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد برقم الجلوس 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد بإتاحة لينك لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 من خلاله، وهذا حتى يساعد الطلاب لمعرفة النتيجة بسرعة جداً من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: