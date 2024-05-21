“نتيجة نت” الان نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 ، حيث تستعد خلال الساعات القليلة القادمة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بإعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، و حاليًا، يعيش طلاب وأولياء أمور محافظة بورسعيد في حالة من القلق والترقب، بانتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا الترم، وتعد محافظة بورسعيد أول محافظة في مصر تقوم باعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لأنها الوحيدة التي تطبق نظام البوكليت في هذه الامتحانات، لذلك، يتم إعلان النتيجة بالمحافظة بعد انتهاء الامتحانات بساعات قليلة فقط.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد 2024:

قامت البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد منذ قليل بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني، أن الموعد الرسمي لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024، من قبل السيد اللواء “عادل الغضبان”، محافظ بورسعيد، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن جميع أعمال التصحيح في كافة المواد الدراسية قد انتهت اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات. وبذلك، يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في وقت قصير بعد انتهاء الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد 2024:

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بتوفير رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: