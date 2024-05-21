“نتيجة نت” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

يهتم طلاب محافظة بورسعيد بمعرفة كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر هذه الشهادة من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب. نتيجة الشهادة الإعدادية تحدد مستقبل الطالب الأكاديمي، ولذلك يزداد البحث عنها بشكل كبير، وسوف نوضح للطلاب كيفية الاستعلام عن النتائج بسهولة.
موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد
سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 بمحافظة بورسعيد بعد ساعات قليلة، حيث انتهى اليوم رسميًا ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على فيسبوك أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 غدًا الأربعاء 22 مايو 2024 من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وقد أكدت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على فيسبوك أن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 سيتم اعتمادها غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالطريقة التالية:
- أولاً، عليك زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد
- بمجرد الوصول إلى الموقع، ابحث عن قسم مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.
- في هذا القسم، سوف تجد حقلاً لإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- أدخل بعد ذلك رقم الجلوس بدقة وتأكد من عدم وجود أي أخطاء.
- بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر “بحث”.
- سوف يقوم الموقع بمعالجة طلبك وعرض نتيجة الطالب.
- سوف تظهر النتيجة بشكل تفصيلي، متضمنة:اسم الطالب ورقم الجلوس واسم المدرسة والدرجات في كل مادة والنسبة المئوية للدرجات الإجمالية والحالة (ناجح/راسب)