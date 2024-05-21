من هنا.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

الكثير من الطلاب والطالبات في العراق يبحثون بشكل كبير في الفترة الحالية عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفير رابط رسمي وشغال من أجل استخراج نتائج الثالث متوسط وقت الإعلان عنها، وجاء هذا من ضمن مبادرة الوزارة لتوفير الخدمات الإلكترونية المختلفة للطلاب وأولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد عليهم، وخلال هذا المقال نسرد لكم كافة التفاصيل بخصوص النتيجة فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

تعتبر نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق من أكثر النتائج التي تشغل بال الجميع، حيث يتم تحديد مستقبل الطالب الجامعي من خلال المجموع الذي يحصل عليه في اختبارات الثالث المتوسط، لذلك الآن يبحث أولياء الأمور والطلاب على كافة المستجدات الخاصة بهذا الامر، ولذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة جداً يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول بالعراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

كما يمكن التوجه إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة.

اختيار أيقونة نتائج الطالب.

اختيار نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024.

اختيار المحافظة الذي ينتمي لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

ستظهر النتيجة بكل تفاصيلها فور الإعلان عنها.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024

حتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024، ولكنها أكدت الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وستعلن النتيجة رسمياً أمام الجميع عبر موقع الوزارة ليكون من السهل استخراجها من أي محافظة بالعراق.