لولو الشطورة رجعت من تاني…تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات الجديد هنا

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات، وأغاني لولو الشطورة التي يحبها الملايين بالوطن العربي، فتلك القناة حازت على شهرة هائلة بفضل أغانيها المميزة، كما أنها تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، وتقدم القناة محتوى آمن على الأطفال، لذلك فإن الوالدين يفضلونها من بين الكثير من القنوات حرصاً على سلوك أبنائهم، وللتعرف على تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات، قم بمتابعة السطور التالية بالمقال.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات

ومن أجل تثبيت قناة وناسة بيبي على الريسفر الخاص بك، يجب تنزيل القناة، وإليك جميع البيانات الخاصة، وهي كالتالي:

تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11470.

واستقطاب القناة: عمودي.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

كما أن معامل تصحيح خطأ القناة: ⅚.

وجودة القناة: HD.

وتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات: 11270.

واستقطاب القناة: عمودي.

ومعدل الترميز للقناة: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو: ¾.

وجودة القناة: SD.

أهم الأغاني التي تقدمها قناة وناسة

ومن بين أشهر الأغاني التي تقدمها قناة وناسة بيبي ويحبها الملايين من الأطفال:

الأغنية الشهيرة يا لولو في نونو.

وأيضاً أغنية يا شرطة حرامي.

بالإضافة لأغنية بيب بيب.

وأغنية لولو الشطورة.

بالإضافة لأغنية حرامي سرق لولو.

وأيضاً أغنية حبيب بابا.

وتوجد أيضاً أغنية لولو وماما.

طريقة تثبيت القناة على الريسفر

وللتعرف على طريقة تنزيل وتثبيت القناة عبر جميع الأقمار الصناعية، حتى يتمكن أطفالك الصغار من مشاهدة القناة والاستمتاع بها، وتلك الخطوات كالتالي: