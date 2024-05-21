“جاري الرفع” أستعد حالًا لـ الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالاسم 2024 عموم العراق

تعمل جميع المدارس في العراق بكل جهودها وذلك حتى يتمكن طلاب الثالث المتوسط من الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالاسم 2024 وذلك عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثالث المتوسط تبدأ يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر يونيو القادم ، ويجتهد جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في المذاكرة وتحصيل المعلومات للحصول علي أعلي الدرجات وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالاسم 2024.

الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالاسم 2024

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادي في العراق خلال الأيام الأخيرة الماضية عن كيفية الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالاسم 2024 وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية والتي توفر رابط للاستعلام عن جميع نتائج الصفوف الدراسية في العراق بكل سهولة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية العراقية. ثم قم بالدخول عبر أيقونة نتائج الطلاب. ثم اضغط علي نتائج الثالث المتوسط. ثم قم بتسجيل اسم الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق سيكون خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو 2024 قبل موعد الاضحي المبارك ، وذلك بعد انتهاء الامتحانات وعمليات التصحيح والمراجعة وذلك خلال يوم الخامس من شهر يونيو 2024 القادم، وننتظر حتى يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.