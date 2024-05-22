مستني أي!! إلحق بسرعة آخر معاد للتقديم في مسابقة “معلم مساعد” وزارة التربية والتعليم عبر رابط مباشر بوابة الحكومة المصرية 2024، زادت أعداد الباحثين في الفترة الأخيرة عن موعد إغلاق باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم لعام 2024، التي تهدف إلى تعيين 18 ألف معلم، حسب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد زاد الاهتمام بالمشاركة في هذه المسابقة بين العديد من المواطنين الراغبين في العمل في مجال التربية والتعليم، وتركزت المناقشات حول متطلبات التقديم والأوراق المطلوبة للمشاركة، إلى جانب الاطلاع على آخر موعد لتقديم الطلبات.

الأوراق والشروط إلحق بسرعة آخر معاد للتقديم في مسابقة “معلم مساعد” 2024

ستتعرفون من خلال ما يلي على الأوراق والشروط الخاصة بالتقديم في مسابقة “معلم مساعد” بوزارة التربية والتعليم فلكي تتمكن من التقديم في المسابقة يجب توافر عدة شروط تتمثل فيما يلي:

للتأهل في مسابقة التربية والتعليم، يجب على المتقدمين تحقيق الشروط التالية:

عدم تجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

حصول المتقدم على تقدير عام “مقبول” على الأقل.

اجتياز الامتحانات والتدريبات المحددة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي يتقدم فيها، وذلك وفقًا للبطاقة القومية.

إيداع مبلغ مالي محدد في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ألاوراق المطلوبة للتقديم وموعد إنتهاء التقديم

يتوجب على المتقدمين لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2024 تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية مع طلب التقديم، وتتضمن هذه الأوراق:

صورة شخصية حديثة. نسخة من بطاقة الرقم القومي. صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم. المؤهل الدراسي، وفي حال وجود مؤهل أعلى، يجب تقديم نسخة منه. مستندات إضافية قد تختلف باختلاف الحالة الشخصية للمتقدم، مثل شهادات الخبرة أو الدورات التدريبية.

تقديم هذه الأوراق ضروري لاكتمال عملية التقديم والنظر في طلب المتقدمين للوظائف المتاحة في مجال التربية والتعليم، ومن المقرر إنتهاء التقديم يوم الإثنين القادم الموافق السابع والعشرون من يوليو الجاري.

رابط مباشر خطوات الإشتراك في مسابقة التربية والتعليم

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على؛ الأوراق والشروط، إلحق بسرعة آخر معاد للتقديم في مسابقة “معلم مساعد” التربية والتعليم رابط مباشر بوابة الحكومة المصرية 2024، ولكي تتمكن من التقديم في المسابقة بعد توافر الشروط والأوراق إتبع الخطوات التالية: