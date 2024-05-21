اتفرج على مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة رقم 9 و 10 الأخيرة “هنــــا” بجودة عالية

مسلسل “البيت بيتي 2” قد تصدر تريند عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ أن بدء عرضه خلال يوم الخميس بتاريخ 25 من شهر أبريل عام 2024 م، وذلك من خلال منصة شاهد، كما يواصل العمل في الوقت الحالي تحقيق النجاح بشكل كبير وتصدر التريند، وينتظر ملايين المتابعين لهذا المسلسل في كافة أنحاء الوطن العربي الحلقة رقم 9 و10 الأخير، وبالأخص عقب انتهاء الحلقة رقم 8 بأحداث مشوقة، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال موعد عرض هذه الخلافات على شاهد.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة رقم 9 و 10 الأخيرة

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة الموعد الذي سيتم فيه عرض الحلقة رقم 9 و10 الأخيرة وذلك من مسلسل “البيت بيتي 2″، وسوف يتم العرض خلال يوم الخميس بتاريخ 23 من شهر مايو عام 2024، عند الساعة 12 صباحًا، وذلك بتوقيت القاهرة وأيضًا بتوقيت السعودية، حيث يتم عرض حلقتين من المسلسل بشكل أسبوعي خلال يوم الخميس عند الساعة 12 صباحًا وذلك على منصة شاهد.

مسلسل البيت بيتي

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي عن قصر مسكون بالأرواح، حيث يحاول بينو وكراكيري القيام بطرد الأرواح وبيع ذلك القصر، حيث يقوم الفنان مصطفي خاطر بتأدية دور بينو، بينما يؤدي الفنان المشهور كريم محمود عبدالعزيز دور كراكيري، وقد قام بتأليف هذا المسلسل أحمد عبد الوهاب وأيضًا كريم سامي كيمز، وقد أخرج هذا المسلسل المخرج خالد مرعي، علمًا بأن هذه الحلقات أخر حلقات في الجزء وليس من المتوقع أن يتم عمل جزء ثالث إطلاقًا، إلا بعد تصريح من المخرجين والممثلين.