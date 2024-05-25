الآن ✅ رابط استخراج نتائج السادس برقم المقعد نتائجنا results.malazemna عموم المحافظات العراقية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور أن يتم الإعلان عن استخراج نتائج السادس برقم المقعد نتائجنا عبر وزارة التربية، وذلك باستخدام رقم المقعد وتعمل وزارة التربية جاهدة على إنهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب بشكل دقيق حتى لا يتعرض أي طالب من الطلاب للظلم، وقد وفرت الوزارة رابطاً رسمياً عبر موقعها من أجل تسهيل عملية حصول الطلاب على نتائجهم فور الإعلان عنها وقبل إعلانها بالمدرسة.

كيفية استخراج نتائج السادس برقم المقعد نتائجنا

وقد قامت وزارة التربية بالتصريح عن موعد ظهور نتائج السادس، حيث ستظهر خلال الأسبوع المقبل من شهر مايو الجاري، كما أنه من الممكن أن يتأخر ظهورها حتى بداية شهر يونيو لعام 2024، وذلك حتى يحصل كل طالب على درجاته كاملة وحتى تتم عملية التصحيح بكل دقة وأمانة، وقد تم الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي يوم الأحد الماضي، وستكون النتيجة متاحة من خلال موقع نتائجنا باستخدام رقم المقعد، وللتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجتك، قم باتباع تلك الخطوات: