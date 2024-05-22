بالرقم الامتحاني إستخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول epedu.gov.iq

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية جهودًا حثيثة لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق. وبحسب تصريحات وزير التربية، من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال ساعات قليلة وقد تم بالفعل نشر النتائج في مديرية الرصافة، وسيتم نشرها تباعًا في باقي المحافظات. تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة كل التفاصيل حول النتائج.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها أتاحت رابطاً رسمياً للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بصيغة PDF في كافة المحافظات. وأكدت الوزارة أن الامتحانات جاءت بمستوى مناسب للطلاب، مما جعل عملية الفهم والحل أكثر سهولة، وأسفر عن زيادة ملحوظة في نسبة النجاح بالدور الأول لهذا العام.

استخراج نتيجة السادس الابتدائي العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إتاحة نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في بعض المناطق مثل الرصافة الأولى. لتسهيل عملية الاستعلام، قدمت الوزارة خطوات بسيطة للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج إليك شرح مفصل للخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من موقع وزارة التربية العراقية: