بالرقم الامتحاني إستخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول epedu.gov.iq

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية جهودًا حثيثة لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق. وبحسب تصريحات وزير التربية، من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال ساعات قليلة وقد تم بالفعل نشر النتائج في مديرية الرصافة، وسيتم نشرها تباعًا في باقي المحافظات. تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة كل التفاصيل حول النتائج.
رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024
أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها أتاحت رابطاً رسمياً للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بصيغة PDF في كافة المحافظات. وأكدت الوزارة أن الامتحانات جاءت بمستوى مناسب للطلاب، مما جعل عملية الفهم والحل أكثر سهولة، وأسفر عن زيادة ملحوظة في نسبة النجاح بالدور الأول لهذا العام.
استخراج نتيجة السادس الابتدائي العراق
أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إتاحة نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في بعض المناطق مثل الرصافة الأولى. لتسهيل عملية الاستعلام، قدمت الوزارة خطوات بسيطة للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج إليك شرح مفصل للخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من موقع وزارة التربية العراقية:
- قم بالدخول موقع وزارة التربية العراقية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
- بعد دخولك إلى الموقع، ستجد خانة مخصصة لإدخال كود التحقق.
- اختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي” من الخيارات المتاحة: بعد إدخال كود التحقق، ستظهر لك مجموعة من الخيارات في القائمة الرئيسية للموقع.
- ستفتح صفحة جديدة تطلب منك إدخال بيانات الطالب مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، وتفاصيل أخرى قد تكون مطلوبة للتعرف على هويته وتأكيد صحة المعلومات.
- ستجد قائمة تحتوي على خيارات متعددة، مثل “الدور الأول” و”الدور الثاني”. اختر “الدور الأول” إذا كنت تبحث عن نتائج امتحانات الدور الأول.
- قم بإدخال تفاصيل المدرسة التي يدرس فيها الطالب، بالإضافة إلى المنطقة أو المحافظة التي تقع فيها المدرسة.
- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، اضغط على زر “استعلام”. سيتم تحميل النتيجة بصيغة PDF، حيث يمكنك عرضها وطباعتها إذا لزم الأمر.