استعلم الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يزداد عملية البحث عن نتيجة شهادة الإعدادية بشكل كبير، للاطمئنان حيث يعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية، وقد أعلن قطاع الأزهر الشريف أن النتيجة سوف يتم إعلانها خلال الساعات القادمة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للأزهر الشريف وذلك بعد اعتمادها، ويجري حاليا عملية الانتهاء من تصحيح وتدقيق اوراق الامتحانات في جميع المعاهد الازهرية بدقة لحصول كل طالب حقه، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 تابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

استغرقت فترة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية أسبوع، وادي الطلاب جميع المواد المقرر عليهم من المنهج الدراسي وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، ولن يتم تأخير الاعتماد مثل السنوات الماضية، ويتم الكشف عن أوائل الطلبة لحين الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات بدقة للتأكد صحة الدرجات والتي بدأت الامتحانات الفعلية من يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو 2024.

بوابة الأزهر الالكترونية

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في أقرب وقت ممكن، لذلك سنوضح لكم خطوات الاستعلام وهي كما يلي:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

قم بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على زر عرض النتيجة ويتم عرض النتيجة فور اعتمادها واعلانها على البوابة الأزهر الالكترونية.

توزيع درجات الامتحانات الترم الثاني 2024

تتمثل توزيع درجات الامتحانات الترم الثاني في المرحلة الإعدادية والابتدائية وجاء على النحو التالي: