من هنا الرصافة 2.. طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024 كشوفات PDF بالاسم

يتساءل أولياء الأمور عن الموقع الخاص بظهور نتائج السادس الابتدائي، كما يتساءل الطلاب عن الموعد الخاص بظهور نتائجهم، وقد أدى الطلاب امتحاناتهم وانتهوا منها يوم الأحد المنصرم 19 من شهر مايو لعام 2024، وطمأنت الوزارة الطلاب بأن النتيجة لم تظهر بعد، وذلك حرصاً من الوزارة على إعطاء كل طالب حقه بالدرجات ولكي تسير عملية تصحيح الأوراق بشكل دقيق، كما أن النتيجة سيتم الإعلان عنها فور ظهورها من خلال موقع الوزارة الرسمي، وللتعرف على طريقة الحصول على النتيجة، تابع معنا المقال.

طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024

وحتى هذا الوقت لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي من قبل وزارة التربية العراقية، ولكنها قامت بالتصريح بأن النتائج ستكون متاحة بشكل pdf كاملة على موقعها الرسمي، وذلك خلال هذا الأسبوع أو بالأسبوع المقبل، وعندما يتم الإعلان عنها ستتمكن من معرفتها عبر اتباعك لتلك الخطوات، وهي كالتالي:

قم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثم قم باختيار أيقونة النتائج للطلاب.

ومن ثم قم بإدخال بياناتك من الاسم ورقم المقعد.

ثم قم باختيار المحافظة التابع لها.

ومن ثم قم بالضغط على زر استعلام.

ثم انتظر حتى تظهر النتيجة.

كما يمكنك تحميل النتائج كاملة بشكل pdf، عبر النقر على زر تحميل.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بمديرية الرصافة 2

يوجد بمحافظة بغداد عدد كبير من المديريات التعليمية، منها الكرخ الأولى وكذلك الثانية والثالثة، وتحتوي على عدد كبير من الطلاب بالسادس الابتدائي، وكل هؤلاء الطلاب ينتظرون نتائجهم بشغف، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك فور اعتمادها ورفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة، كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على النتيجة من مواقع أخرى للتسهيل على الطلاب كموقع نتائجنا وموقع ناجح، وذلك إلى جانب الصفحة الرسمية للوزارة.