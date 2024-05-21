يمكنك الآن من خلال المقال الحصول أرقام الأشتراك مكالمة واحدة بمليون دولار، مسابقة الحلم أو dream خطوات الاشتراك 2024، تطمح إلى سماع كلمة “مليون دولار” تتجلى أمامك؟ لا تفوّت فرصة كسب مليون دولار في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم لعام 2024، تم فتح باب التقديم لهذه المسابقة المثيرة والممتعة، حيث تُقام هذه المسابقة كجزء من احتفالات يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، تُعد مسابقة الحلم فرصة لا تُضاهى للمواطنين العرب لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، حيث يمكن للمشاركين الدخول في سحوبات على جوائز مالية ضخمة ومغرية.

أرقام الأشتراك مكالمة واحدة بمليون دولار مسابقة الحلم أو dream 2024

لا تذهب بعيدا فحلمك معنا أرقام الأشتراك مكالمة واحدة بمليون دولار، مسابقة الحلم أو dream، فلكي تتمكن من التسجيل في المسابقة يجب عليك إرسال رسالة على الرقم المرادف لبلدك كما يلي:

مصر: 95458.

الإمارات العربية المتحدة: 6070.

المملكة العربية السعودية: 755505.

تونس: 85819.

عمان: 90434.

الأردن: 98880.

العراق: 2770.

سوريا: 1555.

لذا، لا تتردد في الانضمام إلى هذه التجربة المميزة والسعي وراء تحقيق أحلامك الكبرى. احجز مكانك الآن واستعد لفرصة حياتك في كسب مليون دولار مع مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم لعام 2024.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

فبعد أن تعرفتم من خلال ما سبق على أرقام الأشتراك مكالمة واحدة بمليون دولار، مسابقة الحلم أو dream نصل بكم الآن إلى خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم والتي نلخصها لكم في خطوات سهلة وبسيطة كما يلي: