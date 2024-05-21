الان ..موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2024، حيث يتوجه الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة بالبحث عبر محركات البحث جوجل من أجل، الحصول على الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، حيث انهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة أداء امتحاناتهم اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو 2024، لتبدأ أعمال التصحيح والمراجعة مباشرة، داخل جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أواخر الاسبوع القادم.

نتيجة 3 إعدادى بمحافظة البحيرة 2024:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة لعام 2024، من المتوقع أن يتم الإعلان عن بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024، سيتم نشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وكذلك في بوابة التعليم الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة لجميع الطلاب، و ستشمل جميع المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح والمراجعة مباشرة ثم القيام باعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة:

يتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: