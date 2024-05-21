الان اعلان رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول الرصافة الاولى وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول يزداد بحث الطلاب عنه وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالعراق عن بدء أعمال التصحيح في كافة المديريات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات في خلال أيام قليلة وقد أوضحت الوزارة أن أعمال التصحيح تشرف على نهايتها حيث يتم التأكد ومراجعة تجميع الدرجات، وسيكون الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة في خلال الأسبوع القادم، سيتم نشرها في المحافظات بالتتابع ونوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول يستطيع جميع الطلاب الوصول إلى نتائجهم فور الإعلان عنها، حيث سيتم توفير النتائج بصيغة ملف pdf، ويستطيع الطلاب تحميل نتائجهم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو عن طريق منصة نتائجنا وتقدم هذه المنصات النتيجة بالتفصيل في جميع المواد بشكل مجاني.

وستقوم المديريات التعليمية في الوقت الحالي بمتابعة اللجان المتخصصة في عمليات التصحيح وبعد ذلك سيتم اعتماد النتيجة ورفعها الكترونًيا على هذه المنصات الرسمية، حتى يتمكن كل طالب من التعرف على درجاته بكل سهولة وخلال ثواني معدودة دون ان يضطر إلى الذهاب للمدرسة أو زيارة المديريات التعليمية للبحث عن نتيجته.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول كل المحافظات

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول، حيث إنه منصة رسمية تتيح الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم الامتحاني أو البحث باسم الطالب والطالبة، بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة تظهر الدرجات بالتفصيل في جميع المواد، ويمكن الاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات: