إزالة أحياء الرياض 2024 في هذا الموعد.. حقيقة أم شائعة الأمانة العامة تُجيب

في سياق التطور المستمر ورؤية الحكومة السعودية لتحسين البيئة الحضرية وتطوير البنية التحتية يبرز مشروع إزالة العشوائيات وسط الرياض كدليل على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة حضرية متطورة وآمنة للمواطنين و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة في المملكة وضمان سلامة وأمان السكان من خلال إعادة هيكلة الأحياء والمباني غير القانونية وفق معايير الأمن والسلامة تمت هذه العملية بالتعاون مع لجنة هندسية متخصصة لتحديد الأحياء والمناطق التي تستدعي الإزالة، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان التخطيط الحضري السليم والاستفادة المثلى من المساحات الحضرية المتاحة.

حقيقة إزالة أحياء الرياض 2024

قررت الحكومة السعودية الشروع في تنفيذ مشروع إزالة العشوائيات في وسط مدينة الرياض، وذلك بعد بدء عمليات الهدم في مدينة جدة.

كما أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وقد قامت لجنة الدراسة والإحصاء بتحديد الأحياء والمناطق السكنية التي تعاني من نقص في الأمان والسلامة، وتشمل المباني المهددة بالانهيار بسبب ضعف التخطيط الهندسي و رداءة البنية التحتية.

كما تقرر تقديم تعويضات مالية للمتضررين وفق الشروط والمعايير المحددة من الجهات الحكومية.

أحياء الرياض التي سيتم ازالتها

تم الإعلان رسمياً عن بدء أعمال تطوير منطقة وسط الرياض حيث سيتم إزالة مساحة تقدر بحوالي 15 كيلومترا مربعا من المنطقة المخصصة وتشمل الأحياء التي ستتم إزالتها:

حي المربع. حي حلة القمصان. حي العود. حي الشميسي.

توجيه الإهتمام الكبير نحو مشروع الإزالة

العشوائيات في مدينة الرياض أحد المشاريع التنموية الرئيسية التي تطبقها أمانة الرياض، وهي الجهة الحكومية المكلفة بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإقتصادية في العاصمة السعودي يتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في المملكة.

وقد تولت الأمانة العامة بالرياض إصدار التصاريح الرسمية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى توفير التفاصيل الدقيقة حول عمليات إزالة الأحياء في مدينة الرياض لعام 2024.