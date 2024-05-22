عاجل ..وقف معاش الضمان الإجتماعي المطور في تِلك الحالات… تعرف عليها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن حالات توقيف صرف معاش الضمان الإجتماعي في السعودية لعام 1445 هـ يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا يتم تمويل البرنامج من أموال الزكاة، وتقوم الوزارة بإيداع الراتب الشهري في بداية كل شهر ميلادي.

حالات تعليق صرف معاش الضمان الإجتماعي في السعودية 1445

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية حالات وقف صرف معاش الضمان الإجتماعي لعام 1445 للمستفيدين، وذلك من خلال حسابها الرسمي على منصة إكس. وتتضمن هذه الحالات ما يلي:

يتم تعليق صرف المعاش للمتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف، وكذلك في منصة (هدف)،

كما ورد في الفقرة (5) من المادة 17 من نظام الضمان الإجتماعي.

يتم إيقاف صرف المعاش في حال ثبت أن المستفيد قادر على العمل ولا يقوم بالبحث عن وظيفة.

إذا تبين أن الشخص لم يتقدم من خلال منصات التوظيف المعترف بها في الوزارة، أو ما يعادلها.

إذا لم يقبل مقدم الطلب عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح.

شروط استحقاق الضمان الإجتماعي

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم حاملاً للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

وبذلك يستثنى أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير السعودي.

كما يجب الوفاء بمتطلبات وزارة الموارد البشرية لضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية.

كما يجب الإلتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة الذين يستطيعون العمل.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المحدد لدخل الفرد.

يجب استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية.

ضرورة ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو أصول مالية قيمة.

ما هي خطوات الإستعلام عن أهلية الضمان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن كيفية الإستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي بتوضيح الخطوات الواجب اتباعها للقيام بذلك، وهي كما يلي: