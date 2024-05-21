يمكنك من خلال المقال مشاهدة أجدد حلقات توم وجيري، تردد قناة القط والفار توم وجيري على جميع الأقمار وشاهد أفضل برامج الأطفال 2024، تعد قناة توم وجيري من أفضل قنوات الكرتون الخاصة بالأطفال والتي تتميز بمحتواها البعيد عن العنف، والذي يتسم بالرقي وغرز القيم الجميلة في الأطفال، كما تتميز أيضا بمحتواها الخاص بالتعليم، من حيث الحروف الابجدية والأرقام والعديد من البرامج التوعويه الأخرى.

أجدد حلقات توم وجيري تردد قناة ال قط والفار توم وجيري على جميع الأقمار 2024

نضع الآن نصب أعينكم أجدد حلقات توم وجيري، تردد قناة القط والفار توم وجيري على جميع الأقمار وشاهد أفضل برامج الأطفال 2024، ويمكنك الآن مشاهدة قناة توم وجيري عبر تثبيتك للتردد الجديد للقمر كما يلي:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد : 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة : SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

الجودة :SD.

أفضل برامج قناة توم وجيري الجديدة

فبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على أجدد حلقات توم وجيري، تردد قناة القط والفار توم وجيري على جميع الأقمار وشاهد أفضل برامج الأطفال 2024، نضعكم الآن أمام أفضل برامج قناة توم وجيري الجديدة والتي نذكر لكم منها ما يلي: