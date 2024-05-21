اطلاق تحديث الواتس الذهبي الأصلي بمميزات فوق الممتازة.. اضافات قوية محدش لسه يعرف يستخدمها!!

تحديث الواتس الذهبي الأصلي تطبيق يحاكي تطبيق واتساب الأصلي هو واتساب الذهبي، ويبحث المستخدمون باستمرار عن التحديثات لكل من الإصدارين الأقدم والذهبي من التطبيق وسنوفر لك إمكانية الوصول إلى ترقية الواتس الذهبي اليوم وهذه نسخة معدلة من برنامج WhatsApp الرسمي، والذي يعتبر على نطاق واسع خدمة المراسلة الفورية الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم بالمقارنة مع الإصدار الأصلي، يحتوي الواتس الذهبي على العديد من الميزات والتحسينات التي تجعله أكثر متعة وخصوصية وأمانًا وتخصيصًا.

تحديث الواتس الذهبي الأصلي

يمكنك فعل الكثير مع برنامج الواتس الذهبي الذي تم تعديله على غرار تحديث الواتس الذهبي الأصلي مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ويتيح لك إرسال واستقبال الرسائل النصية و الصوتية ورسائل الفيديو بالإضافة إلى الملفات والصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب وجهات الاتصال والملصقات، بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق الواتس الذهبي إجراء المكالمات الصوتية ويتميز تطبيق الواتس الذهبي بعدد من التحسينات، بما في ذلك القدرة على إخفاء البصر الأخير، وتلقي الرسائل وقراءتها بخصوصية، وتسجيل مقاطع صوتية دون أن يكتشفها الآخرون، ورؤية القصص سرًا بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل من السهل فصل التطبيق وحده من الإنترنت.

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نظرًا لأنه يوفر ميزات غير موجودة في تطبيق WhatsApp الأصلي، ولكن ليس بالأمان الكامل الموجود في الواتساب الرسمي، إلا أن تنزيل الإصدار الحالي من الواتس الذهبي بسيط نسبيًا وليست هناك حاجة لتنزيل إصدار جديد من الواتس الذهبي لأنه يتم تحديثه تلقائيًا ويمكنك على جهاز واحد تشغيل ثلاثة أرقام واتساب مميزة والتبديل بينها بسرعة ويمكنك الحصول على تحديث الواتس الذهبي الأصلي وأثناء استخدامه يمكنك اختيار الانفصال عن الإنترنت دون التأثير على التطبيقات الأخرى ويمكنك أيضًا الاطلاع على تحديثات حالة أصدقائك دون علمهم.

مميزات واتس اب الذهبي